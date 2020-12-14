22:03
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество

В парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса установят видеонаблюдение

В парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса установят видеонаблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, тендер на установку объявит управление капитального строительства (УКС). На эти цели планируется потратить 2 миллиона 634 тысячи сомов.

«В парке будут установлены серверная и 52 видеокамеры с охватом территории площадью 7,5 гектара. По всему периметру зеленой зоны для горожан будут установлены Wi-Fi-зоны со свободным доступом», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что в парке продолжаются ремонтные работы. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов, средства предусмотрены в городском бюджете.

Новый парк разделен на две зоны: для спокойного отдыха и активного. На площади около 7,4 гектара планируется разместить скейт-парк и рампу для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Во внутренней части парка появятся тропы здоровья. Для малышей будет детская зона, а для любителей спокойного отдыха — большая прогулочная территория с газонами и цветниками. Предусмотрено и обновление зеленого фонда.

В мэрии добавили, что проект нового парка определили горожане на обсуждениях и предложения горожанина Максима Твиритина полностью вошли в концепцию нового парка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176591/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке появится еще один небольшой парк
Из-за пандемии в Бишкеке перенесено окончание строительства парка «Балалык»
В Бишкеке продолжается строительство парка «Ынтымак-2»
В Бишкеке продолжается строительство новых парков: где и какие
В Бишкеке завершили реконструкцию сквера имени Горького
В столичном жилмассиве «Ак-Босого» появится парк с детской площадкой
В мэрии Бишкека рассказали о ходе строительства парка «Балалык»
Мэрия продолжает строительство парка в северной части за 58 миллионов сомов
В Парке здоровья установили туалет с прозрачными стенами. Бишкекчане смущены
Мэрия Бишкека предложила горожанам высадить деревья в новом Парке здоровья
Популярные новости
Связь&nbsp;и.&nbsp;о. президента Таланта Мамытова с&nbsp;Матраимовыми выявили журналисты Связь и. о. президента Таланта Мамытова с Матраимовыми выявили журналисты
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в&nbsp;колонии. Он&nbsp;передал ей&nbsp;фрукты Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
21:34
В парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса установят видеонаблюдение В парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса установя...
21:09
За неделю в городе Ош зарегистрировали 234 преступления
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 декабря: ночью очень холодно
20:47
В рамках Перекрестного года РФ и КР в Бишкеке пройдет международный фестиваль
20:41
Выборы президента. ЦИК отказала Кубану Чороеву в регистрации кандидатом