В парке на пересечении улиц Боталиева и Манаса установят видеонаблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, тендер на установку объявит управление капитального строительства (УКС). На эти цели планируется потратить 2 миллиона 634 тысячи сомов.

«В парке будут установлены серверная и 52 видеокамеры с охватом территории площадью 7,5 гектара. По всему периметру зеленой зоны для горожан будут установлены Wi-Fi-зоны со свободным доступом», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что в парке продолжаются ремонтные работы. Стоимость проекта — 58 миллионов сомов, средства предусмотрены в городском бюджете.

Новый парк разделен на две зоны: для спокойного отдыха и активного. На площади около 7,4 гектара планируется разместить скейт-парк и рампу для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Во внутренней части парка появятся тропы здоровья. Для малышей будет детская зона, а для любителей спокойного отдыха — большая прогулочная территория с газонами и цветниками. Предусмотрено и обновление зеленого фонда.

В мэрии добавили, что проект нового парка определили горожане на обсуждениях и предложения горожанина Максима Твиритина полностью вошли в концепцию нового парка.