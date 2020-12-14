В Бишкеке проходит новогодняя ярмарка творческих подарков.

Презент для близких и родных людей можно приобрести в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. По словам художницы Маншук Есдаулет, мероприятие проходит в необычном формате.

«Нам показалось, что идея провести ярмарку в музее заманчивая, потому что помимо постоянной экспозиции здесь проводятся интересные временные выставки наших талантливых художников. Это уникальная возможность для горожан выбрать подарки себе и близким не спеша, с наслаждением, со вкусом и в культурной обстановке», — сказала Маншук Есдаулет.

Художница рассказала, что мероприятие организовали, чтобы поддержать ремесленников, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса.

«2020 год был тяжелым для всех, для ремесленников в том числе. Раньше нашу продукцию покупали туристы, но из-за карантина в этом году они не смогли приехать. Было мало продаж, и многие слегка приуныли. Но мы решили, кризис — самое время для креатива, и с коллегами организовали ярмарку», — добавила она.

Стоит отметить, чтобы принять участие в ярмарке, необходимо заплатить за вход согласно билетному тарифу музея 40 сомов. Мероприятие продлится до 16 декабря.