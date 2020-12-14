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Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ: В ходе борьбы с пандемией COVID-19 богатые страны забыли о детях

В борьбе с пандемией многие богатые страны приняли пакет стимулирующих мер, протянув руку помощи нефтедобывающим и газодобывающим компаниям, крупному и мелкому бизнесу, в отдельных случаях рядовым гражданам, но почти все они забыли о детях. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Поддержка семей и детей после COVID-19: социальная защита в странах с высоким уровнем дохода», сообщают «Новости ООН».

Во время первой волны пандемии в странах Организации экономического сотрудничества и развития на помощь семьям с детьми было выделено лишь два процента из пакета государственной финансовой помощи.

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Авторы доклада опасаются, что детская смертность вырастет до уровня, какого мир не знал, по меньшей мере последние пять лет. Эксперты предлагают направить политику государств на социальную помощь детям.

«Размер финансовой помощи, выделяемой непосредственно детям и семьям, несопоставим с серьезностью последствий пандемии, которые, как ожидается, будут ощущаться еще долго», — отметила директор Исследовательского центра ЮНИСЕФ Гунилла Олссон.

В докладе отмечается, что с начала февраля по конец июля 2020 года страны с высоким уровнем дохода потратили на борьбу с COVID-19 беспрецедентную сумму — $14,9 триллиона, из которых около 80 процентов было потрачено на пакеты фискальных стимулов, направленных в бизнес или через него.

Отметив важность поддержки бизнеса во время кризиса, эксперты все же опасаются, что помощь не доходит до наиболее маргинализированных детей и их семьей, а это означает, что те, кто пострадал больше других, останутся за бортом. «Сейчас, когда поднимается вторая волна COVID-19, необходимо принимать более сбалансированные решения», — сказала Олссон.

По данным ЮНИСЕФ, в первую волну эпидемии примерно треть стран ОЭСР и ЕС не приняла никаких специальных мер, направленных на поддержку детей. Но даже те государства, которые все же выделили какие-то средства на социальную защиту семей с детьми, ограничились разовыми выплатами или проектами, рассчитанными максимум на три месяца. Эксперты ООН полагают, что такой краткосрочный характер помощи никак не соответствует прогнозируемой продолжительности и масштабам кризиса, а также опасности роста детской бедности.

«Мы призываем правительства наряду с поддержкой бизнеса укрепить социальную защиту детей», — сказала Олссон.

В ЮНИСЕФ считают, что стратегия помощи должна включать денежные пособия для беднейших семей, пособия на питание, на оплату коммунальных услуг, арендной платы или ипотеки. Только такой подход, по мнению экспертов, поможет семьям с детьми оправиться от нынешнего тяжелейшего кризиса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176576/
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