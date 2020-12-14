В мире COVID-19 заразились свыше 72,2 миллиона, умерли более 1,6 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 689 тысяч 822. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 72 миллиона 221 тысяча 634 человека. Больше всего зараженных в США (16 миллионов 251 тысяча 975), Индии (9 миллионов 857 тысяч 29), Бразилии (6 миллионов 901 тысяча 952), России (2 миллиона 629 тысяч 699), Франции (2 миллиона 430 тысяч 612), Великобритании (1 миллион 854 тысячи 490), Италии (1 миллион 843 тысячи 712), Турции (1 миллион 836 тысяч 728), Испании (1 миллион 730 тысяч 575), Аргентине (1 миллион 498 тысяч 160) и Колумбии (1 миллион 425 тысяч 774).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 47,2 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 2 миллиона 402 тысячи 213.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 612 тысяч 14. За трое суток показатель вырос на 31 тысячу 147 человек. В том числе в США скончались 299 тысяч 163, Бразилии — 181 тысяча 402, Индии — 143 тысячи 19, Мексике — 113 тысяч 953, Италии — 64 тысячи 520 и Великобритании — 64 тысячи 267.

В Кыргызстане зарегистрировали 77 тысяч 674 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 186 тысяч 260, Узбекистане — 74 тысячи 956, Таджикистане — 12 тысяч 704.