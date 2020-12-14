В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 5 тысяч 296 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) получают лечение 2 тысячи 951 пациент, в больницах — 2 тысячи 87.

В том числе 91 (4,3 процента) человек в крайне тяжелом состоянии, 553 (26,4 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 422 человек, или 68,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только 21 человек (1 процент) в удовлетворительном состоянии.

При этом за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 258 человек. В Бишкеке выздоровели 96 человек, Оше — 29, Чуйской области — 56, Ошской — 24, Таласской — 3, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 18, Баткенской — 15. С начала марта выздоровели 70 тысяч 450 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.