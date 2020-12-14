В Кыргызстане за сутки пять человек умерли от коронавируса

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали пять смертей от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

В Бишкеке скончался один человек, в Ошской области — двое и в Баткенской — двое.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 312 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.