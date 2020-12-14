В Кыргызстане за сутки выявили еще 318 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 126 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 79, Ошской — 6, Таласской — 4, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 46, Джалал-Абадской — 25, Баткенской — 16.

С марта в республике зарегистрировали 77 тысяч 674 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.