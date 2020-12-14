На 13 тысяч сомов оштрафовали управление водного хозяйства

На 13 тысяч сомов оштрафовали Аламединское районное управление водного хозяйства. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, инспекторы провели плановую проверку, в ходе которой выявили ряд нарушений.

«Аламединскому районному управлению водного хозяйства выдали предписание об устранении нарушений по контролю и надзору в сфере транспортной безопасности по пяти пунктам. Были нарушены нормы технического регламента Таможенного союза. В связи с этим оштрафовали на 13 тысяч сомов по статье 293 Кодекса о нарушениях», — сказали в ведомстве.