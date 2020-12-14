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Общество
Сюжет: COVID-19

ПРООН окажет юридическую помощь жителям ряда районов Кыргызстана

Программа развития ООН с общественным объединением «Юристы Ферганской долины без границ»
организует предоставление юридической помощи населению в шести пилотных сообществах с учетом соблюдения минимальных стандартов в условиях COVID-19. Об этом сообщили в организации.

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По ее данным, запущены меры реагирования в сфере улучшения доступа к правовой информации и юридической помощи в отдаленных пилотных сообществах.

«Пандемия, к сожалению, продолжается, но жизнь не остановилась. У населения также имеется потребность в доступе к правовой информации и получении необходимой юридической помощи по различным жизненно важным вопросам в формате «здесь и сейчас». Некоторые вопросы юридического характера не могут быть отложены на период, когда завершится пандемия. Комплексное реагирование на COVID-19 предполагает мультисекторальный подход и не может ограничиваться исключительно медицинской помощью. Сюда также входят вопросы социальной, экономической и правовой поддержки населения», — отметили в ПРООН.

Основной задачей юристов является предоставление юридической помощи на базе уже существующих центров предоставления услуг населению в Айдаркене, Исфане, айыльных округах Кок-Серек Ала-Букинского района, Кашка-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области и Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района, Тепе-Коргон Араванского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176539/
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