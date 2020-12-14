Кыргызстан оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка

Кыргызстан занял вторую строчку в индексе устойчивости русского языка в постсоветских странах. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил проректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина по науке Михаил Осадчий.

В 2020 году эксперты Института Пушкина провели мониторинг и сопоставительное исследование русского языка и 11 других наиболее конкурентоспособных языков мира, а также сравнительное исследование положения русского языка в странах постсоветского пространства. В ходе исследования впервые собраны и систематизированы данные о функционировании русского языка в таких сферах, как государственные коммуникации, СМИ, образование, наука, интернет.

Специалисты анализировали три параметра: русский язык в государственно-общественной сфере, образовании и научной коммуникации. Кыргызстан занял третье место по использованию русского языка в государственно-общественной сфере, четвертое — в образовании и второе — в научной коммуникации.

По итогам комплексной оценки устойчивости русского языка первое место у Беларуси, второе — у Кыргызстана и третье — у Казахстана.

При этом ученые отметили, что в Кыргызстане сложилась парадоксальная картина: в вузах на русском языке учится 70 процентов студентов, а в школах — 30 процентов детей. Но специалисты предупреждают, что русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению, а единственным сдерживающим фактором в этой негативной динамике остается функционирование системы высшего образования на русском языке.

«Бишкек — это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по три ребенка», — отметила руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Светлана Камышева.