18:13
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество

ГКНБ задержал приближенного лидера ОПГ по кличке Дженго, у которого изъят героин

Сотрудники ГКНБ задержали активного члена ОПГ в рамках зарегистрированного в ЕРПП материала досудебного производства по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с целью сбыта) УК КР, сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что С. Б. входит в число одного из самых приближенных лиц Кадырбека Досонова по кличке Дженго.

«В ходе санкционированного обыска по месту проживания С. Б. обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет со специфическим запахом наркотического вещества. Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества являются героином», — проинформировали в ГКНБ.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В ведомстве добавили, что родолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176521/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош у мужчины изъяли героин стоимостью более 1 миллиона сомов
Кыргызстанец пытался провезти через границу героин под видом меда
Крупную партию героина обнаружили у гражданина Таджикистана в Баткене
В Кыргызстане задержан наркоторговец с крупной партией героина
В Чуйской области милиция задержала мужчину с крупной партией героина
В городе Ош у члена ОПГ изъяли около двух килограммов героина
Задержание героина в ФРГ. Кыргызстанская фирма оказалась подставной
В Чуйской области изъято 13,5 килограмма героина
В Джалал-Абадской области задержана крупная партия героина
Задержание героина в ФРГ. Начата следственная проверка
Популярные новости
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
12 декабря, суббота
18:10
В Бишкеке прошли марш против насилия и митинг против митингов В Бишкеке прошли марш против насилия и митинг против ми...
17:59
Выборы президента. ЦИК рассматривает жалобу на Садыра Жапарова
17:40
Выборы президента. ЦИК аккредитовала еще 23 международных наблюдателя
17:38
Выборы президента. Суд не удовлетворил заявление Кубана Чороева
17:37
ГКНБ задержал приближенного лидера ОПГ по кличке Дженго, у которого изъят героин