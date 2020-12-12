ГКНБ задержал приближенного лидера ОПГ по кличке Дженго, у которого изъят героин

Сотрудники ГКНБ задержали активного члена ОПГ в рамках зарегистрированного в ЕРПП материала досудебного производства по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с целью сбыта) УК КР, сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что С. Б. входит в число одного из самых приближенных лиц Кадырбека Досонова по кличке Дженго.

«В ходе санкционированного обыска по месту проживания С. Б. обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет со специфическим запахом наркотического вещества. Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества являются героином», — проинформировали в ГКНБ.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В ведомстве добавили, что родолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.