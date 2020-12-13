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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 398 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 398 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

В Бишкеке выздоровели 122 человека, Оше — 9, Чуйской области — 101, Ошской — 24, Таласской — 12, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 35.

За весь период выздоровели 70 тысяч 192 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176518/
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