В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 398 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 398 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.
В Бишкеке выздоровели 122 человека, Оше — 9, Чуйской области — 101, Ошской — 24, Таласской — 12, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 35.
За весь период выздоровели 70 тысяч 192 человека.
Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.