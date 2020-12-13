В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 398 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 398 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

В Бишкеке выздоровели 122 человека, Оше — 9, Чуйской области — 101, Ошской — 24, Таласской — 12, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 35.

За весь период выздоровели 70 тысяч 192 человека.