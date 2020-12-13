В Кыргызстане за сутки выявили еще 297 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 93 случая, Оше — 9, Чуйской области — 66, Ошской — 16, Таласской — 9, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 57, Джалал-Абадской — 25, Баткенской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 77 тысяч 356 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.