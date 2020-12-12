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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкек из Екатеринбурга прибыл гуманитарный груз для больниц

В Бишкек авиарейсом из Екатеринбурга прибыл гуманитарный груз в виде медицинских изделий для нужд медработников учреждений здравоохранения республики. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, помощь сформирована сотрудниками Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге вместе с лидерами и активистами кыргызских диаспор. В сборе средств приняли участие индивидуальные предприниматели, медицинские работники и граждане из числа соотечественников, проживающие в столице Свердловской области России. Свою лепту также внесли кыргызстанцы, находящиеся в Магнитогорске Челябинской области.

«На собранные деньги приобретены средства индивидуальной защиты, в том числе халаты, респираторы, перчатки и медицинские маски, предназначенные для медработников. На все изделия имеются надлежащие сертификаты качества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176503/
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