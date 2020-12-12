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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР болеют COVID-19 более 5 тысяч человек, 555 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 5 тысяч 93 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 944 пациента, в больницах — 2 тысячи 149.

В том числе 89 (4,1 процента) человек в крайне тяжелом состоянии, 555 (25,8 процента) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 482 человек, или 68,9 процента) оценивают как средней тяжести. Только 23 человека (1 процент) в удовлетворительном состоянии.

С марта в республике зарегистрировали 77 тысяч 59 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176501/
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