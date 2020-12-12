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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 341 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 77 059

В Кыргызстане за сутки выявили еще 341 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 112 случаев, Оше — 4, Чуйской области — 93, Ошской — 14, Таласской — 6, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 58, Джалал-Абадской — 35, Баткенской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 77 тысяч 59 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176495/
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