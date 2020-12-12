ГСИН начала расследование по факту отказа в свидании с осужденным в ИК № 27

В ГСИН начали служебное расследование по поводу того, что посетителей исправительной колонии № 27 в Молдовановке не пропустили на свидание со справкой о сдаче ПЦР-анализа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, если подтвердится, что сотрудники колонии необоснованно отказали в предоставлении свидания, то их накажут в дисциплинарном порядке.

Напомним, читатель 24.kg сообщал, что сотрудники ИК № 27 отказываются пропускать посетителей со справкой о сдаче ПЦР-анализа из государственной больницы.