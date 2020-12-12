12:03
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество

ГСИН начала расследование по факту отказа в свидании с осужденным в ИК № 27

В ГСИН начали служебное расследование по поводу того, что посетителей исправительной колонии № 27 в Молдовановке не пропустили на свидание со справкой о сдаче ПЦР-анализа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, если подтвердится, что сотрудники колонии необоснованно отказали в предоставлении свидания, то их накажут в дисциплинарном порядке.

Напомним, читатель 24.kg сообщал, что сотрудники ИК № 27 отказываются пропускать посетителей со справкой о сдаче ПЦР-анализа из государственной больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176473/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
Омбудсмен: Спецкомиссия ГСИН нарушила конституционные права осужденной
В тюрьмах Кыргызстана находятся более 9 тысяч осужденных
COVID-19 в Кыргызстане. ГСИН получила вторую партию гуманитарной помощи
Видео с Камчи в ИК № 47: заключенные отмечали дни истории и памяти предков
В соцсетях появилось фото Атамбаева, гуляющего по двору исправительной колонии
МВД: В тюрьмах Кыргызстана находятся двое иностранцев, разыскиваемых Интерполом
ГСИН: Алмазбека Атамбаева из СИЗО-1 переведут в другое учреждение
В ГСИН рассказали, когда объявят в розыск Албека Ибраимова и Сапара Исакова
Осужденный Айбек Калиев добровольно вернулся в исправительную колонию
Популярные новости
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
12 декабря, суббота
11:57
В Кыргызстане за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса В Кыргызстане за сутки не зафиксировано смертей от коро...
11:57
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 453 человека
11:56
В Кыргызстане выявили 341 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 77 059
11:54
В условиях COVID-19 образованию детей в регионах уделят особое внимание
11:39
ЦИК утвердит календарный план по проведению референдума