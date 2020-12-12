12:34
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество

Количество ДТП с участием велосипедистов резко увеличилось

Количество ДТП с участием велосипедистов резко увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее информации, несмотря на то что количество дорожно-транспортных происшествий в Бишкеке за 11 месяцев снизилось на 16,7 процента по сравнению с прошлым годом, количество аварий с участием велосипедистов стремительно растет.

«В столице за 11 месяцев 129 велосипедистов попали в ДТП, 128 человек получили травмы и трое погибли. Поэтому УПСМ Бишкека призывает граждан соблюдать правила: необходимо ездить на велосипеде, держась двумя руками, а не одной, не размещать детей на дополнительных местах без необходимости, не перевозить на велосипеде дополнительный груз, в целях личной безопасности при переходе улиц по пешеходным переходам слезать с велосипеда, чтобы не мешать другим участникам движения, использовать в ночное время специальное освещение или осветительные приборы», — рассказали в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176470/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Водителя, скрывшегося с места ДТП, задержали
Кыргызстанец насмерть сбил пенсионерку в Питере. Его водворили в ИВС
В Чуйской области «Мерседес-Бенц» врезался в дерево. Два человека пострадали
В Бишкеке водитель Honda сбил пешехода. Его задержали
В Баткенской области перевернулся Hyundai. У погибшего водителя нашли наркотики
В Баткене машина перевернулась и упала в арык. Водитель скончался
В Новопавловке столкнулись Mitsubishi и Nissan. Погиб один человек
​В Токмаке Mercedes врезался во внедорожник, магазин и столб
На объездной автодороге перевернулась пассажирская маршрутка
В Бишкеке машина группы быстрого реагирования столкнулась с такси
Популярные новости
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
12 декабря, суббота
12:28
В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей право...
12:28
Количество ДТП с участием велосипедистов резко увеличилось
12:25
В КР болеют COVID-19 более 5 тысяч человек, 555 — в тяжелом состоянии
12:09
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
12:03
Ищите женщину. Как служба такси отказалась от стереотипов