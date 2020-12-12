Количество ДТП с участием велосипедистов резко увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По ее информации, несмотря на то что количество дорожно-транспортных происшествий в Бишкеке за 11 месяцев снизилось на 16,7 процента по сравнению с прошлым годом, количество аварий с участием велосипедистов стремительно растет.

«В столице за 11 месяцев 129 велосипедистов попали в ДТП, 128 человек получили травмы и трое погибли. Поэтому УПСМ Бишкека призывает граждан соблюдать правила: необходимо ездить на велосипеде, держась двумя руками, а не одной, не размещать детей на дополнительных местах без необходимости, не перевозить на велосипеде дополнительный груз, в целях личной безопасности при переходе улиц по пешеходным переходам слезать с велосипеда, чтобы не мешать другим участникам движения, использовать в ночное время специальное освещение или осветительные приборы», — рассказали в пресс-службе.