Обстановка на кыргызско-казахской границе стабильная

Обстановка на кыргызско-казахском участке госграницы стабильная. Об этом сообщили в Пограничной службе Кыргызстана.

По ее информации, в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» для прохождения пограничного контроля в очереди стоят 138 грузовых автомашин, «Кен-Булун-автодорожный» — 22, «Чалдыбар-автодорожный» — 18.

«Скопление транспортных средств носит цикличный характер и наблюдается в период увеличения грузопотока. ГПС отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля. Пограничники КР досматривают транспортные средства на наличие запрещенных к ввозу и вывозу товаров, а также запрещенных к провозу наркотиков, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», — заметили в пресс-службе.

Отметим, что ранее водители большегрузов вновь жаловались на огромные очереди на границе с Казахстаном.