11:03
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Жители Таласской области смогут получить бесплатную правовую помощь

Жители Таласской области смогут получить бесплатную правовую и психологическую помощь в условиях COVID-19. Об этом сообщает Коалиция против пыток.

По словам члена организации, общественное объединение «Союз единения» при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» запустило проект, направленный на смягчение негативных последствий пандемии коронавируса для уязвимых жителей, столкнувшихся с нарушением своих прав.

Уточняется, что в рамках проекта квалифицированные юристы будут оказывать помощь гражданам, столкнувшимся с нарушением своих прав, дискриминацией, в том числе с неоказанием медицинской и иной гарантированной государством помощи.

Юристы будут фиксировать все случаи нарушения прав, а также своевременно реагировать на них и предоставлять защиту.

С этой целью будет создана мобильная передвижная группа специалистов, состоящая из юриста, психолога и социального работника.

Необходимую информацию и консультацию можно получить по номеру 0342253487.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176464/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Врачей Кыргызстана научат, как управлять медицинскими отходами
Дед Мороз заболел. К Новому году Internews запустил важную акцию о COVID-19
Посетители ИК № 27 не могут попасть на свидание даже с результатом ПЦР-анализа
В мире COVID-19 заразились свыше 69,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 447 человек
В КР выявили 327 случаев заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 76 718
Хакеры взломали данные о вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech
Эльвира Сурабалдиева поручила проверить деятельность частных медучреждений
Популярные новости
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
12 декабря, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря
10:55
МИД: Новое правительство Кыргызстана ведет беспрецедентную борьбу с коррупцией
10:49
Передумали. Срок введения запрета на вывоз скота — с 1 января 2021 года
10:43
Жители Таласской области смогут получить бесплатную правовую помощь
10:40
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в мировом рейтинге