Жители Таласской области смогут получить бесплатную правовую помощь

Жители Таласской области смогут получить бесплатную правовую и психологическую помощь в условиях COVID-19. Об этом сообщает Коалиция против пыток.



По словам члена организации, общественное объединение «Союз единения» при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» запустило проект, направленный на смягчение негативных последствий пандемии коронавируса для уязвимых жителей, столкнувшихся с нарушением своих прав.



Уточняется, что в рамках проекта квалифицированные юристы будут оказывать помощь гражданам, столкнувшимся с нарушением своих прав, дискриминацией, в том числе с неоказанием медицинской и иной гарантированной государством помощи.

Юристы будут фиксировать все случаи нарушения прав, а также своевременно реагировать на них и предоставлять защиту.

С этой целью будет создана мобильная передвижная группа специалистов, состоящая из юриста, психолога и социального работника.

Необходимую информацию и консультацию можно получить по номеру 0342253487.