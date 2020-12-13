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Общество

14 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 26-29, жилмассив «Энесай» (западная сторона), улица Токтогула, 68;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Садыбакасова, Абдрахманова, Садырбаева, 10-я), «Ак-Босого» (улица Чуй-48, переулок Манаса);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);
  • 10.00-11.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева;
  • 10.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 45- 52, 52а;
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Достоевского, Исакеева, Менделеева).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улицы Бек-Тоо, Кундучалова, Бакая, Новостройка, Шопокова, Тезекбаева, Бузурманкула, Карабаева, Контур, Матросова, Проектируемая, Некрасова, Фрунзе, Мира, Жаштык, переулок Веселый, кошара, совхоз Ала-Тоо), Бек-Тоо (улицы Ишенбаев Эралы, Новая, Усуп у. Дуйшон), Кой-Таш (улицы Аблесова, Кой-Ташская, Кул у. Кытай, Проектируемая, Ракишева), Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Новая, Гагарина, Островского), Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Гоголя, Калинина, Куйбышева, Октябрьская, Фабричная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Мира, Футбольная), Гавриловка (улица Фрунзе), села Первомайское (улицы Береговая, Ленина, Спортивная, Темирязева, Чмыря, Мичурина, Калинина), Манас (улицы Западная, Комсомольская, Совхозная, Широкая, тупик Северный), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Сокулук), Джаны-Джер (улицы Первомайская, Молодая Гвардия, Мира, Оторова, Правды, Ленина, Бектоо, Апасова), Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе), Романовка (улицы Восточная, Фрунзе), поселок Мирный;
  • 8.30-17.00 — село Чон-Джар (улица Термечикова);
  • 10.00-12.00 — села Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Берегова, Холодное ущелье, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Эдельвейс);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Арал, Айдарбек, Ак-Башат Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 13, 14, 17), Сары-Булак (улица Кожомбердиева);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 23), Беловодское (улицы Крупской, Рябова, Северная, Красноармейская, Тулебердиева), Беш-Терек;

Панфиловский РЭС

  • 13.00-17.00 — село Вознесеновка;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бикдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина), Сарыжон (улица Сарыжон);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Боролдой (улица Ленина), Кичи-Кемин (улицы Бектенова, Жетмишева), Бейшеке (улица Северная).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176455/
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