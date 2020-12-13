14 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 26-29, жилмассив «Энесай» (западная сторона), улица Токтогула, 68;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Садыбакасова, Абдрахманова, Садырбаева, 10-я), «Ак-Босого» (улица Чуй-48, переулок Манаса);

9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);

10.00-11.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева;

10.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 45- 52, 52а;

11.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Достоевского, Исакеева, Менделеева).