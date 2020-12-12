В Минобразования презентовали концепцию по обучению предпринимательству

В Министерстве образования и науки презентовали Национальную концепцию по обучению предпринимательству в системе среднего профессионального технического образования и обучения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, мероприятие прошло в онлайн-режиме.

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«Учебное пособие по обучению предпринимательству и руководство для преподавателей на уровне колледжей разработаны в рамках программы развития сектора «Навыки для инклюзивного роста» Минобразования», — отметили в министерстве.

Представители ведомства, колледжей, а также национальные и международные эксперты, работающие в области реформирования сектора профессионального технического образования и обучения, обсудили концепцию и проблемы по ее реализации, выработали рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию.