Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты

Депутат Ирина Карамушкина посетила бывшего президента Алмазбека Атамбаева в ИК № 47. Об этом она написала в Facebook.

Фото Facebook. Депутат Ирина Карамушкина посетила бывшего президента Алмазбека Атамбаева

По ее словам, Алмазбек Атамбаев передал ей фрукты.

«Это он передал всем со словами, что обязательно все наладится, главное, сохранить здоровье и нормальные человеческие отношения и чувства. Бог с нами. Когда высыпала фрукты, то сразу обратила внимание на одно яблоко, оно созрело с цифрой «семь». Вы это видите?» — написала Ирина Карамушкина.

Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.