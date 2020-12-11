Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты

Депутат Ирина Карамушкина посетила бывшего президента Алмазбека Атамбаева в ИК № 47. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, Алмазбек Атамбаев передал ей фрукты.
«Это он передал всем со словами, что обязательно все наладится, главное, сохранить здоровье и нормальные человеческие отношения и чувства. Бог с нами. Когда высыпала фрукты, то сразу обратила внимание на одно яблоко, оно созрело с цифрой «семь». Вы это видите?» — написала Ирина Карамушкина.
Напомним, в июне Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву — к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Бывшего советника главы ГСИН Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Академика Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.