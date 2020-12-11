Таможня в пилотном режиме запустила проект «Санарип тамга»

Государственная таможенная служба при поддержке программы «Упрощение торговых процедур в Центральной Азии» Германского общества международного сотрудничества (GIZ) с 11 декабря на базе пункта пропуска «Достук» Юго-Западной таможни в пилотном режиме запустила проект по электронному взаимодействию государственных органов на границе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
«Разработанное программное обеспечение позволит делиться предварительной информацией, подаваемой в базу ГТС, с уполномоченными государственными органами на границе, обрабатывать сведения о товарах и транспортных средствах без внедрения автономной системы для каждого государственного органа», — говорится в сообщении.