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Общество

Таможня в пилотном режиме запустила проект «Санарип тамга»

Государственная таможенная служба при поддержке программы «Упрощение торговых процедур в Центральной Азии» Германского общества международного сотрудничества (GIZ) с 11 декабря на базе пункта пропуска «Достук» Юго-Западной таможни в пилотном режиме запустила проект по электронному взаимодействию государственных органов на границе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Разработанное программное обеспечение позволит делиться предварительной информацией, подаваемой в базу ГТС, с уполномоченными государственными органами на границе, обрабатывать сведения о товарах и транспортных средствах без внедрения автономной системы для каждого государственного органа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что контролирующие органы на границе получат доступ к предварительной информации, предоставляемой участниками ВЭД, Таможенной службе в течение 30 дней, но не менее чем за два часа до прибытия товаров на автомобильные пункты пропуска. «Санарип тамга», по мнению таможенников, выведет взаимодействие Таможенной службы с государственными органами и бизнес-сообществом на качественно новый уровень.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176446/
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