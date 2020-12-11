Таможня в пилотном режиме запустила проект «Санарип тамга»

Государственная таможенная служба при поддержке программы «Упрощение торговых процедур в Центральной Азии» Германского общества международного сотрудничества (GIZ) с 11 декабря на базе пункта пропуска «Достук» Юго-Западной таможни в пилотном режиме запустила проект по электронному взаимодействию государственных органов на границе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«Разработанное программное обеспечение позволит делиться предварительной информацией, подаваемой в базу ГТС, с уполномоченными государственными органами на границе, обрабатывать сведения о товарах и транспортных средствах без внедрения автономной системы для каждого государственного органа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что контролирующие органы на границе получат доступ к предварительной информации, предоставляемой участниками ВЭД, Таможенной службе в течение 30 дней, но не менее чем за два часа до прибытия товаров на автомобильные пункты пропуска. «Санарип тамга», по мнению таможенников, выведет взаимодействие Таможенной службы с государственными органами и бизнес-сообществом на качественно новый уровень.