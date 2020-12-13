Неделя-24. Спешка с референдумом и неопределенность с выбором президента

Депутаты Жогорку Кенеша умудрились за два дня принять законопроект о референдуме по форме правления в трех чтениях. Документ предлагает выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской. Всего перед голосованием регистрацию прошли 63 депутата. Против законопроекта выступили только четверо — Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев, Айсулу Мамашова и Наталья Никитенко.

Власти США бывшего таможенника Райымбека Матраимова добавили в так называемый список Магнитского. К нему применят санкции, включая визовые ограничения на въезд в Штаты и блокировку финансовых активов в банках страны. В список попала и его супруга Уулкан Тургунова.

«Райымбек Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции», — указано на сайте Министерства финансов США.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В октябре он согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить 2 миллиарда сомов. Суд отпустил Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года, чего не сделал.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Президентская неопределенность

Фото 24.kg. Любая избирательная кампания в Кыргызстане примечательна непредсказуемым результатом

Претенденты, серьезно настроенные на борьбу за президентское кресло, сдали подписные листы и внесли залог в 1 миллион сомов. Члены рабочей группы ЦИК приступили к проверке. Из гонки уже вылетели двое — Кубан Чороев и Кубанычбек Токтосунов. Не исключено, что к моменту регистрации из двадцатки останется около 10 участников. Эксперты не берутся предсказать, между кем развернется ожесточенная борьба и будет ли второй тур. Подробнее о ситуации — «Выборы президента. Уравнение с тремя неизвестными».

Кино без попкорна. О фестивале, обнажающем большие проблемы

В республике прошел ежегодный фестиваль документальных фильмов, посвященный правам человека. 10 декабря — в День всемирной защиты прав человека — он завершился. Организатором и идейным вдохновителем фестиваля с 2007 года является правозащитная организация «Бир дуйно Кыргызстан». Ее глава Толекан Исмаилова рассказала в интервью 24.kg, какие фильмы участвовали в отборе, по каким номинациям и насколько успешно удается совмещать правозащитную линию с искусством.

Что мешает развитию зеленой энергетики в Кыргызстане

Низкие тарифы на электроэнергию и несовершенная законодательная база не дают развиваться в Кыргызстане зеленой энергетике. Об этом 24.kg рассказала Татьяна Веденеева, президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Как любовь довела до Бишкека

Фото Ины Крянга

Ина Крянга больше года назад приехала в Кыргызстан, чтобы остаться здесь навсегда. Учитель начальных классов и специалист дошкольного образования рассказала 24.kg о том, что подтолкнуло ее бросить леса Молдовы ради гор Кыргызстана и почему она не жалеет о принятом решении. Подробнее — «Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана».

Защитить себя от семейного насилия можно

В Кыргызстане жертвы домашнего насилия зачастую не обращаются в правоохранительные органы или отказываются от претензий. Специалисты называют разные причины такого явления: финансовая зависимость, давление родственников, страх остаться одной. 24.kg выяснило у психологов Перизат Асылбаевой и Асель Суюнбаевой, в каких семьях больше всего насилия и какие органы должны его предотвратить.

Приговоренные обществом к изоляции

Фото 24.kg. В Кыргызстане критическая нехватка образовательных и реабилитационных учреждений для детей с особыми нуждами

В Кыргызстане дети с ограниченными возможностями здоровья особенно уязвимы к дискриминации и часто изолируются от остального общества. Они не учатся в школе. Многим по-прежнему закрыт доступ к обычному образованию: их отправляют в так называемые спецшколы. Некоторые учителя все еще отказываются учить детей с инвалидностью. Подробнее — «Реабилитация в подвале. Как на Иссык-Куле выживают дети с инвалидностью».

Инвалидность ребенка можно предотвратить в утробе

По оценкам ВОЗ, более миллиарда человек — это около 15 процентов населения мира — сталкиваются с какой-либо формой инвалидности. Ожидается, что это число будет расти в связи со старением населения и ростом распространенности неинфекционных заболеваний. Врач Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшонкулова рассказала 24.kg, на что необходимо беременным обращать особое внимание.

Вылечить нельзя, но помочь можно

Анестезиолог-реаниматолог Асема Касенова недавно ушла из государственной больницы, посвятив себя работе с детьми в Первом детском хосписе Бишкека. «Они особенные, — говорит доктор. — Разговариваешь с ними и удивляешься, насколько это сознательные детишки!» Свое предназначение она видит в том, чтобы облегчить жизнь и безболезненно, насколько возможно, проводить малыша в последний путь. О том, какие есть на этом пути трудности, врач детского хосписа рассказала в интервью 24.kg.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Евгения. Осенняя меланхолия

В Кыргызстане наступила настоящая зима. Мы же, чтобы совсем не замерзнуть и не сильно грустить, решили с помощью наших авторов вернуться в теплую осень, которую наверняка многие еще хорошо помнят. Подробнее — «Мгновения жизни. Осенняя меланхолия и ажурные облака».

Как купить в интернете и не разориться

Пандемия COVID-19 принесла миллионы новых пользователей сервисам онлайн-торговли. Покупать в интернете начали даже те люди, которые никогда ранее этого не делали. Многие опасаются делать заказы и оплачивать их банковской картой, боясь потерять деньги, ошибиться в выборе или получить не тот товар. Как этого избежать, 24.kg рассказала опытный интернет-покупатель Ксения Милохова.