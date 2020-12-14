00:52
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 декабря солнечно. Температура воздуха ожидается −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 2 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 26-29, жилмассив «Энесай» (западная сторона), улица Токтогула, 68;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Садыбакасова, Абдрахманова, Садырбаева, 10-я), «Ак-Босого» (улица Чуй-48, переулок Манаса);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);
  • 10.00-11.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева;
  • 10.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 45- 52, 52а;
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Достоевского, Исакеева, Менделеева).

У кого намечается той

Даниярбек Иманалиев

Родился 14 декабря 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.

Памятные даты

Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек

https://скврз.рф
Фото https://скврз.рф
14 декабря 1918 года во время Беловодского мятежа вооруженные отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек (гарнизон — 350 красноармейцев) и предприняли несколько безуспешных попыток захватить город. Им удалось занять только западную часть Пишпека.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star;
  • предновогодняя ярмарка открыта на аллее перед памятником Курманджан датке.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176411/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в&nbsp;колонии. Он&nbsp;передал ей&nbsp;фрукты Ирина Карамушкина навестила Алмазбека Атамбаева в колонии. Он передал ей фрукты
ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола
Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за&nbsp;две минуты Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты
Геннадий Базаров: Слова Чингиза Айтматова оказались пророческими Геннадий Базаров: Слова Чингиза Айтматова оказались пророческими
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: морозно и без осадков
20:01
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова лидирует в рейтинге самых грязных
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
14 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Из-за машин на остановке людям приходится выходить на дорогу