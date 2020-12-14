В Бишкеке 14 декабря солнечно. Температура воздуха ожидается −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 2 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 4-й микрорайон, 26-29, жилмассив «Энесай» (западная сторона), улица Токтогула, 68;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Садыбакасова, Абдрахманова, Садырбаева, 10-я), «Ак-Босого» (улица Чуй-48, переулок Манаса);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Ганди, Жаштык, Мидин), «Ак-Босого» (улица Чуй-25);
- 10.00-11.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева;
- 10.00-14.00 — микрорайон «Асанбай», 45- 52, 52а;
- 11.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Дордой, Достоевского, Исакеева, Менделеева).
У кого намечается той
Даниярбек Иманалиев
Родился 14 декабря 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.
Памятные даты
Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М», кафе Chicken Star;
- предновогодняя ярмарка открыта на аллее перед памятником Курманджан датке.
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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