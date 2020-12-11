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Общество

В Бишкеке отремонтируют еще девять школ и детских садов

В Бишкеке отремонтируют еще девять школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление капитального строительства объявит конкурсные торги на проведение ремонта в столичных школах и детских садах в рамках гражданских инициатив депутатов городского парламента.

«Планируется привести в порядок девять общеобразовательных организаций. В школах № 7, 47, 8 и детсадах № 72, 185 заменят оконные блоки, в школе № 13 — оконные и дверные блоки. В детском садике № 53 починят кровлю, а в № 26 отремонтируют деревянные полы», — отметили в мэрии.

Общая сумма планируемых конкурсов по гражданским инициативам составляет 8 миллионов 719 тысяч 890 сомов.

Кроме того, УКС повторно объявит конкурс на прокладку канализационных сетей в жилмассиве «Кара-Жыгач» на 3 миллиона 392 тысячи 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176406/
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