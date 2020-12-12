Ищите женщину. Как служба такси отказалась от стереотипов

В наше время уже нет работы, которую не смогла бы выполнить женщина. Женщина — спортсмен, боец спецназа, бизнес-леди и даже летает в космос. Если говорить про автомобиль, то статистика утверждает, что женщины водят гораздо более безопасно, чем мужчины.
В 2018 году в Кыргызстане задумались о внедрении программы женского социального такси. Идею позаимствовали у Объединенных Арабских Эмиратов, где подобный сервис работает успешно на протяжении долгих лет.
В прошлом году проект успешно реализовали, закупили автомобили и набрали в команду водителей-женщин. Сегодня в этой службе работают восемь женщин.
Представитель пилотного проекта «Женское социальное такси» Дастанбек Джусупбеков рассказал 24.kg, почему все больше женщин желают трудиться в таксомоторных компаниях.
Тренд современностиСегодня женщины-водители — тренд современности. Их потребность в данной сфере услуг растет с каждым годом.
«В последнее время мы все чаще слышим новости о неадекватности водителей такси. Многие девушки хотели бы, не боясь, вызвать машину и возвращаться домой, ехать по делам в компании женщин-водителей. Согласно нашему опросу, матери, которые отправляют своих детей на такси в школу или детсад, желают, чтобы их довозили именно женщины. Потому что они могут успокоить ребенка при необходимости», — рассказал Дастанбек Джусупбеков.
Факт: женщина-водитель намного аккуратнее и ответственнее многих мужчин.Дастанбек Джусупбеков
В 2019-м для Кыргызстана закупили девять автомашин Hyundai Avante и начали набирать команду. Однако желающих работать на арендных условиях авто было немного, о проекте практически ничего не знали. Поэтому поначалу работать в нем начали пять кыргызстанок.
Об условиях…Чтобы пользоваться авто, женщины в сутки платили по 600 сомов за старые модели и 700 за новые. Это при том, что машины находились у них в собственном содержании. В праздничные дни можно было арендовать авто за 300 сомов.
В основном водители работают по 7-8 часов, за смену могут заработать до 2 тысяч сомов, из которых оплачивают аренду 500-600 сомов и бензин — 500. Чистая прибыль — от 500 до 1 тысячи сомов.
«В нашем проекте поработали около 40 женщин-водителей, они сменяются по разным причинам. Для кого-то условия оказались непосильными, кто-то так и не свыкся, кто-то уходил выкупать машину у других таксопарков, поскольку за несколько месяцев они могли попрактиковаться у нас и были уверены, что могут зарабатывать больше, некоторые уходили после первой аварии, боясь повторения», — рассказывает Дастанбек Джусупбеков.
…и измененияхСегодня по проекту работают восемь бенефициаров, условия аренды изменились. Теперь нужно брать машины со стоянки и возвращать их в 20.00. Аренду авто тоже снизили на 100 сомов, а первые две недели женщина-таксист может платить по 300 сомов за день.
«Этот период пробный — пилотный проект. В 2021 году начнем искать партнеров и гранты для расширения, потому что количество желающих возросло и растет постоянно», — уточнил представитель проекта.
Дастанбек Джусупбеков рассказал, что женщины становятся водителями частного извоза по самым разным причинам.
Некоторые женщины садятся за руль из-за семейных проблем.
«Была одна жительница Бишкека, которой пришлось выйти на работу в такси, потому что у ее супруга обнаружили болезнь и он не мог зарабатывать, а на лечение и операцию требовались немалые средства. В целом очень много историй, но из-за разных предубеждений они не хотят огласки, не любят публичности», — заключил собеседник.
Согласно статистике международных таксомоторных служб, женщины на 5 процентов чаще получают хорошие оценки, чем их коллеги-мужчины, а положительные отзывы о поездках с ними пользователи пишут в полтора раза больше.