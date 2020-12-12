Ищите женщину. Как служба такси отказалась от стереотипов

В наше время уже нет работы, которую не смогла бы выполнить женщина. Женщина — спортсмен, боец спецназа, бизнес-леди и даже летает в космос. Если говорить про автомобиль, то статистика утверждает, что женщины водят гораздо более безопасно, чем мужчины.

В 2018 году в Кыргызстане задумались о внедрении программы женского социального такси. Идею позаимствовали у Объединенных Арабских Эмиратов, где подобный сервис работает успешно на протяжении долгих лет.

В прошлом году проект успешно реализовали, закупили автомобили и набрали в команду водителей-женщин. Сегодня в этой службе работают восемь женщин.

Представитель пилотного проекта «Женское социальное такси» Дастанбек Джусупбеков рассказал 24.kg, почему все больше женщин желают трудиться в таксомоторных компаниях.

Тренд современности

Сегодня женщины-водители — тренд современности. Их потребность в данной сфере услуг растет с каждым годом.

«В последнее время мы все чаще слышим новости о неадекватности водителей такси. Многие девушки хотели бы, не боясь, вызвать машину и возвращаться домой, ехать по делам в компании женщин-водителей. Согласно нашему опросу, матери, которые отправляют своих детей на такси в школу или детсад, желают, чтобы их довозили именно женщины. Потому что они могут успокоить ребенка при необходимости», — рассказал Дастанбек Джусупбеков.

Факт: женщина-водитель намного аккуратнее и ответственнее многих мужчин. Дастанбек Джусупбеков

В 2019-м для Кыргызстана закупили девять автомашин Hyundai Avante и начали набирать команду. Однако желающих работать на арендных условиях авто было немного, о проекте практически ничего не знали. Поэтому поначалу работать в нем начали пять кыргызстанок.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Пилотный проект «Женское социальное такси»

Об условиях…

Специфика работы в такси требует хорошей выдержки и соблюдения графика.

«Кто-то приходил, потому что хотел попробовать себя в новой сфере, ведь в 45-50 лет на работу в офис устроиться трудно. Кто-то уже давно работал в частном извозе и для них цены на аренду авто были оптимальными», — говорит собеседник.Чтобы пользоваться авто, женщины в сутки платили по 600 сомов за старые модели и 700 за новые. Это при том, что машины находились у них в собственном содержании. В праздничные дни можно было арендовать авто за 300 сомов.

В основном водители работают по 7-8 часов, за смену могут заработать до 2 тысяч сомов, из которых оплачивают аренду 500-600 сомов и бензин — 500. Чистая прибыль — от 500 до 1 тысячи сомов.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Пилотный проект «Женское социальное такси»

«В нашем проекте поработали около 40 женщин-водителей, они сменяются по разным причинам. Для кого-то условия оказались непосильными, кто-то так и не свыкся, кто-то уходил выкупать машину у других таксопарков, поскольку за несколько месяцев они могли попрактиковаться у нас и были уверены, что могут зарабатывать больше, некоторые уходили после первой аварии, боясь повторения», — рассказывает Дастанбек Джусупбеков.

…и изменениях

Сегодня по проекту работают восемь бенефициаров, условия аренды изменились. Теперь нужно брать машины со стоянки и возвращать их в 20.00. Аренду авто тоже снизили на 100 сомов, а первые две недели женщина-таксист может платить по 300 сомов за день.

«Этот период пробный — пилотный проект. В 2021 году начнем искать партнеров и гранты для расширения, потому что количество желающих возросло и растет постоянно», — уточнил представитель проекта.

Дастанбек Джусупбеков рассказал, что женщины становятся водителями частного извоза по самым разным причинам.

Фото Дастанбека Джусупбекова. Пилотный проект «Женское социальное такси»

Одной из водителей такси 63 года, она на пенсии. Новая работа стала для нее не плохим заработком в условиях пандемии COVID-19.

Гульнура Марипова (имя изменено) владела хостелом — семейный бизнес. Многие годы она стабильно зарабатывала, но из-за распространения коронавирусной инфекции туристов и постояльцев почти не стало, а денежных накоплений постепенно становилось все меньше. Узнав о проекте, решила попробовать, и работает по сей день. Ей также нужна была машина, чтобы отвозить детей на учебу, решать бытовые задачи.

Некоторые женщины садятся за руль из-за семейных проблем.

«Была одна жительница Бишкека, которой пришлось выйти на работу в такси, потому что у ее супруга обнаружили болезнь и он не мог зарабатывать, а на лечение и операцию требовались немалые средства. В целом очень много историй, но из-за разных предубеждений они не хотят огласки, не любят публичности», — заключил собеседник.

Согласно статистике международных таксомоторных служб, женщины на 5 процентов чаще получают хорошие оценки, чем их коллеги-мужчины, а положительные отзывы о поездках с ними пользователи пишут в полтора раза больше.