Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

15-18 декабря. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

14-18 декабря. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на Манаса и в ЦУМе), 10.00-19.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставки о Белинском и Блоке

На выставке о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848) представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Экспозиция о русском поэте Серебряного века Александре Блоке (1880–1921) состоит из более 30 уникальных экспонатов, среди которых автографы рукописей, живописные портреты, фотоматериалы конца XIX — начала XX века.

Посетить выставки можно тут и тут.



10-20 декабря. «Рождественская выставка 2020. 20 лет спустя»

Традиция рождественских выставок зародилась в архитектурной студии MUSEUM еще в конце 1980-х годах. Последняя «рождественская» случилась во второй половине 1990-х. На выставке, спустя 20 лет, представлены работы художников и архитекторов трех поколений.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

11-25 декабря. Выставка «Куттуу боз-үй. Юрта благодатная. The Blessing Yurt»

Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представляет ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

11-29 декабря. Предновогодняя городская ярмарка

Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее

Аллея возле памятника Курманджан датке, 12.00-18.00.

16 декабря. Благотворительный винный ужин

Все собранные средства пойдут на ремонт первого в Кыргызстане социального общежития. В программе вкусный ужин, дегустация вин, выставка и аукцион картин, а также интересный рассказ сомелье и музыкальное сопровождение Викрам Рузахунова.

Bellagio Banquet Hall, 18.00.

17 декабря. Кинопремьеры

«Еще по одной» (комедия). Заходят как-то в бар профессор истории, психолог, экономист и физрук. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?

«Серебряные коньки» (мелодрама). 1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке.

«Белка и Стрелка: Карибская тайна» (мультфильм). У берегов Кубы происходит загадочная аномалия — огромный водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.

«Обратная связь» (комедия). 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

«Брешь» (боевик). Младший механик межзвездного корабля, направляющегося на Новую Землю, должен перехитрить космического монстра, намеренного превратить звездолет в оружие.

«Звонок. Последняя глава» (ужасы). Маю работает психологом в больнице. Однажды к ней попадает очень необычная пациентка: маленькая девочка не может произнести ничего, кроме своего имени. Вскоре вокруг новой пациентки начинают происходить мистические события.

«Дедушка нелегкого поведения» (комедия). Пенсионер Эд подрался с охранником супермаркета, после чего по совету полиции дочь перевозит его в дом своей семьи. Сам он от переезда не в восторге, а его 12-летний внук Питер просто в бешенстве, ведь деду отдали его любимую комнату, а самого парня переселили на чердак. Мальчик объявляет дедуле войну.

18-19 декабря. Новогодняя ярмарка «Наследие предков»

Будут представлены изделия прикладного искусства лучших мастеров Кыргызстана.

ТРЦ Vefa, 10.00-21.00.