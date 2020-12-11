Государство планирует привлечь частников для строительства ипподрома «Ак-Кула»

Мэрия Бишкека совместно с Центром государственно-частного партнерства намерена реализовать проект по строительству нового ипподрома с современной сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Читайте по теме Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса

По ее данным, строительство нового ипподрома предусматривает увеличение посадочных мест для размещения зрителей при проведении конно-спортивных и иных развлекательных мероприятий, модернизацию беговой дорожки для проведения скачек и прочих национальных игр, создание рациональной транспортной и коммуникационной инфраструктуры, улучшение архитектурного облика строения.

«В настоящее время ипподром «Ак-Кула» не отвечает современным тенденциям и потребностям общества, с каждым годом растет интерес граждан к конно-спортивным играм, а последние мероприятия наглядно продемонстрировали, что инфраструктура объекта технически не позволяет проведение крупных развлекательных программ», — отметили в ведомстве.

Реализацию данного проекта планируется осуществить путем применения механизмов государственно-частного партнерства.

Учитывая ограниченность возможностей государственного бюджета, строительство нового ипподрома на месте существующего планируется осуществить за счет привлечения частных инвестиций и партнерства государства с частным сектором.

«В рамках данной инициативы планируется снос аварийных зданий, разработка ТЭО, архитектурного дизайна и проектной документации, строительство нового ипподрома и сопутствующей инфраструктуры, осуществление финансирования с помощью собственных или заемных средств, осуществление управления комплексом.

По истечении соглашения о ГЧП (до 30 лет) право пользования объектом у частного партнера прекращается, однако срок действия соглашения о ГЧП может быть продлен в случаях, предусмотренных в соглашении.

По всем вопросами относительно проектной идеи и о процедурах ГЧП можно обратиться: в мэрию Бишкека — 0312979195 или в Центр ГЧП при Министерстве экономики — 0312664781.

Напомним, что ипподром построен в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

Читайте по теме В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание ипподрома «Ак-Кула»

Институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обследовав в ноябре 2019-го территорию, дал техническое заключение о том, что здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается.

В начале сентября 2020 года на основании заключения института и межведомственной комиссии правительство приняло постановление о признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, а также о сносе и строительстве нового комплекса.

Управление капитального строительства мэрии Бишкека дважды объявляло конкурс на проектирование ипподрома «Ак-Кула», но ни один из них не состоялся.