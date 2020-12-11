13:46
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Общество

Государство планирует привлечь частников для строительства ипподрома «Ак-Кула»

Мэрия Бишкека совместно с Центром государственно-частного партнерства намерена реализовать проект по строительству нового ипподрома с современной сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Читайте по теме
Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса

По ее данным, строительство нового ипподрома предусматривает увеличение посадочных мест для размещения зрителей при проведении конно-спортивных и иных развлекательных мероприятий, модернизацию беговой дорожки для проведения скачек и прочих национальных игр, создание рациональной транспортной и коммуникационной инфраструктуры, улучшение архитектурного облика строения.

«В настоящее время ипподром «Ак-Кула» не отвечает современным тенденциям и потребностям общества, с каждым годом растет интерес граждан к конно-спортивным играм, а последние мероприятия наглядно продемонстрировали, что инфраструктура объекта технически не позволяет проведение крупных развлекательных программ», — отметили в ведомстве.

Реализацию данного проекта планируется осуществить путем применения механизмов государственно-частного партнерства.

Учитывая ограниченность возможностей государственного бюджета, строительство нового ипподрома на месте существующего планируется осуществить за счет привлечения частных инвестиций и партнерства государства с частным сектором.

«В рамках данной инициативы планируется снос аварийных зданий, разработка ТЭО, архитектурного дизайна и проектной документации, строительство нового ипподрома и сопутствующей инфраструктуры, осуществление финансирования с помощью собственных или заемных средств, осуществление управления комплексом.

По истечении соглашения о ГЧП (до 30 лет) право пользования объектом у частного партнера прекращается, однако срок действия соглашения о ГЧП может быть продлен в случаях, предусмотренных в соглашении.

По всем вопросами относительно проектной идеи и о процедурах ГЧП можно обратиться: в мэрию Бишкека — 0312979195 или в Центр ГЧП при Министерстве экономики — 0312664781.

Напомним, что ипподром построен в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора Кыргызстана Владимира Нусова.

Читайте по теме
В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание ипподрома «Ак-Кула»

Институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обследовав в ноябре 2019-го территорию, дал техническое заключение о том, что здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается.

В начале сентября 2020 года на основании заключения института и межведомственной комиссии правительство приняло постановление о признании здания ипподрома «Ак-Кула» утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, а также о сносе и строительстве нового комплекса.

Управление капитального строительства мэрии Бишкека дважды объявляло конкурс на проектирование ипподрома «Ак-Кула», но ни один из них не состоялся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176388/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса
Мэрия Бишкека объявила повторный конкурс на проектирование ипподрома «Ак-Кула»
На проектирование нового ипподрома «Ак-Кула» потратят 19 миллионов сомов
Мэрия Бишкека объявляет тендер на проектирование нового ипподрома «Ак-Кула»
Ипподром «Ак-Кула» полностью вернулся в муниципальную собственность
В Бишкеке снесут еще один памятник архитектуры — здание ипподрома «Ак-Кула»
Каким будет ипподром «Ак-Кула» в Бишкеке. Мэрия подвела итоги конкурса
Реставраторы выступили за сохранение здания ипподрома в Бишкеке
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Бизнес
Финал лотереи &laquo;Поймай удачу!&raquo;. Кто станет обладателем квартиры на&nbsp;Иссык-Куле? Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
11 декабря, пятница
13:04
Государство планирует привлечь частников для строительства ипподрома «Ак-Кула» Государство планирует привлечь частников для строительс...
12:49
В городе Ош труп женщины пролежал на улице около трех месяцев
12:46
Посетители ИК № 27 не могут попасть на свидание даже с результатом ПЦР-анализа
12:40
Финал лотереи «Поймай удачу!». Кто станет обладателем квартиры на Иссык-Куле?
12:35
Без вести пропавшую Баяну Малаеву нашли