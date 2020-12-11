Минздрав потратит почти 50 миллионов сомов на приобретение ИВЛ-аппаратов

Министерство здравоохранения потратит 49 миллионов 400 тысяч сомов на приобретение ИВЛ-аппаратов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, ведомство объявило тендер на приобретение 38 комбинированных аппаратов, походящих как для взрослых, так и для детей.

Отмечается, что необходимо будет предоставить документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации, регистрационное удостоверение КР или в стране производителя, сертификат качества и авторизованное письмо от завода.