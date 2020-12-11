Сотрудники Финпола искусственно завышали показатели работы

Из-за ненадлежащей работы правоохранительных органов и некоторых следователей виновные лица не привлекаются к уголовной ответственности. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что ГСБЭП в своем отчете за 10 месяцев текущего года указала, что государству возмещен крупный ущерб, однако это неверная информация.

«Отдельные сотрудники ведомства для искусственного завышения показателей работы по выявляемости экономических преступлений и возмещению государству ущерба по ним идут на откровенную фальсификацию. Следственное управление Финпола, несмотря на отсутствие акта налоговой проверки либо проверки со стороны другого компетентного органа, свидетельствующего об уклонении (сокрытии) налогов или иных социальных платежей, незаконно возбудило уголовное дело в отношении одной из частных компаний по статье «Уклонение от уплаты налога или других обязательных платежей» УК КР. Однако фирма от этого вовсе не уклонялась и своевременно перечисляла государству текущие платежи», — сказали в надзорном органе.

В ведомстве отметили, что, составляя фиктивные акты сверок, сотрудники ГСБЭП в отчетах за 2020-й отразили, что в результате расследования уголовного дела возместили государству более 507 миллионов сомов. Тем самым отдельные работники Финпола вводили в заблуждение свое руководство и общественность.