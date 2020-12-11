Открыт набор студентов в вузы Венгрии на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, ежегодно министерство человеческих ресурсов Венгрии выделяет гранты для обучения граждан Кыргызстана в вузах Венгрии на венгерском или английском языках.

«Между двумя странами есть соглашение, на основе которого выделяются гранты. На 2021-2022 учебный год для граждан Кыргызстана доступно 150 мест по таким направлениям, как медицина, информационные технологии, инженерия, естественные науки, сельское хозяйство, общественные науки, экономические науки, политические науки, спортивные науки. Стипендиатам программы предоставляется бесплатное обучение, ежемесячная стипендия, проживание в общежитии и медицинская страховка», — сообщили в министерстве.