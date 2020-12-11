В мире COVID-19 заразились свыше 69,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 683 тысячи 429. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 69 миллионов 531 тысяча 812 человек. Больше всего зараженных в США (15 миллионов 599 тысяч 122), Индии (9 миллионов 767 тысяч 371), Бразилии (6 миллионов 781 тысяча 799), России (2 миллиона 546 тысяч 113), Франции (2 миллиона 391 тысяча 643), Великобритании (1 миллион 792 тысячи 611), Италии (1 миллион 787 тысяч 147), Испании (1 миллион 720 тысяч 56), Аргентине (1 миллион 482 тысячи 216) и Колумбии (1 миллион 399 тысяч 911).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 44,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 472 тысячи 277.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 580 тысяч 867. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 133 человека. В том числе в США скончались 292 тысячи 1, Бразилии — 179 тысяч 765, Индии — 141 тысяча 772, Мексике — 112 тысяч 326 и Великобритании — 63 тысячи 179.

В Кыргызстане зарегистрировали 76 тысяч 718 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 183 тысячи 493, Узбекистане — 74 тысячи 498, Таджикистане — 12 тысяч 588.