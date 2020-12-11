Мужчина незаконно ловил куропаток. Его оштрафовали на 12 тысяч 500 сомов и предъявили иск на 4 тысячи сомов. Об этом сообщили в Госэкотехинспекции.

По ее информации, на автодороге Кара-Шоро инспекторы остановили автомобиль марки ВАЗ-2107, за рулем которого был житель села Кош-Этер Узгенского района. В ходе проверки в салоне машины обнаружили диких куропаток, огнестрельное оружие и охотничьи принадлежности.

«Установили, что нарушитель ловил куропаток при помощи самодельной ловушки. На месте составили акт и протокол нарушения по статье 192 «О нарушениях» Кодекса КР на сумму 12 тысяч 500 сомов и предъявили иск на 4 тысячи сомов. Инспекторы продолжают проводить рейд по пресечению браконьерства», — сказали в Госэкотехинспекции.