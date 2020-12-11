В Кыргызстане еще 12 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 12 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке заразились два медработника, Джалал-Абадской области — один, Баткенской — три, Иссык-Кульской — четыре, в Нарынской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационара два медработника, из домашней самоизоляции — девять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 19, из которых выздоровели 3 тысячи 730.