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Общество
Сюжет: COVID-19

Госорганы не могут регулировать цены на лекарства

В Кыргызстане не регулируется ценообразование на медикаменты. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Тимурлан Кысанов.

По его словам, в октябре 2019 года вышло постановление правительства «Об утверждении временных правил регулирования цен на лекарственные средства».

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«Но этот механизм не сработал, так как его реализация совпала с началом пандемии», — отметил он.

Заместитель директора департамента Чинара Мамбеталиева добавила, что правила касались жизненно важных препаратов, которые входят в программу госгарантий и доппакет ОМС.

«При условии закрытых границ, когда страны-производители в первую очередь снабжали свой внутренный рынок, если бы были установлены цены, то могли бы не избежать дефицита по жизненно важным препаратам. От фармкомпаний стали поступать письма с просьбой приостановить действие постановления», — отметила она.

Чинара Мамбеталиева добавила, что сейчас в правительстве находится на согласовании проект постановления о мерах по регулированию цен на лекарства, медизделия и оборудование, необходимые для лечения и диагностики COVID-19. «Документом дополняется перечень социально значимых товаров, на которые может быть временно введено государственное ценорегулирование», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176349/
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