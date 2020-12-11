В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 447 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 447 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 123 человека, Оше — 22, Чуйской области — 118, Ошской — 39, Таласской — 11, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 44, Баткенской — 42.

За весь период выздоровели 69 тысяч 341 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.