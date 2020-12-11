В Кыргызстане за сутки выявили еще 327 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 113 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 45, Ошской — 18, Таласской — 13, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 69, Джалал-Абадской — 33, Баткенской — 20.

С марта в республике зарегистрировали 76 тысяч 718 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.