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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 327 случаев заражения COVID-19 и пневмонией. Всего — 76 718

В Кыргызстане за сутки выявили еще 327 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 113 случаев, Оше — 10, Чуйской области — 45, Ошской — 18, Таласской — 13, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 69, Джалал-Абадской — 33, Баткенской — 20.

С марта в республике зарегистрировали 76 тысяч 718 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176345/
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