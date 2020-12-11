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Общество

Массовое отравление детей. Руководство и сотрудников школы оштрафовали

В учебно-воспитательном комплексе «Кут Билим» села Байтик, где произошло массовое отравление детей, выявлен ряд санитарных нарушений. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, сотрудники Аламединского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора провели санитарно-гигиеническое расследование. По выявленным нарушениям составлены протоколы и вынесены постановления о наложении взыскания на руководителя данной школы 23 тысяч сомов, на кладовщика-завхоза, поставщика продуктов, медработника и шеф-повара — по 7 тысяч 500 сомов.

«В очаге проведена санитарно-просветительная работа, отобраны образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований», — отметили в Минздраве.

Напомним, что 8 декабря в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступили с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция 25 пострадавших — 24 ребенка и один взрослый. На сегодня все пациенты после оказания им медицинской помощи в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176330/
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