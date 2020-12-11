Цифра дня. 1 тысяча 956 ДТП зарегистрировано в Бишкеке за 11 месяцев

За 11 месяцев этого года в Бишкеке зарегистрировали 1 тысячу 956 ДТП. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, в результате аварий пострадали 2 тысячи 588 граждан, погибли — 66 человек.

«В целом за 11 месяцев на территории Бишкека по сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось на 20 процентов. Ежемесячно количество аварий уменьшается примерно на 36 фактов, при этом число пострадавших граждан становится меньше примерно на 33 человека», — проинформировали в ведомстве.