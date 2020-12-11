Дело «Акнета». Одну из обвиняемых выписали из психиатрической клиники

Одну из обвиняемых по делу «Акнета» Ирину Лященко выписали из республиканского центра психического здоровья. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что в настоящий момент Ирина Лященко находится в ИВС ГУВД Бишкека. Первомайский районный суд Бишкека начал рассмотрение уголовного дела. Материалы по второму обвиняемому — учредителю подставной фирмы Евгению Боярскому выделены в отдельное производство. Он находится в розыске.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.