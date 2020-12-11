10:00
USD 84.80
EUR 102.51
RUB 1.15
Общество

Дело «Акнета». Одну из обвиняемых выписали из психиатрической клиники

Одну из обвиняемых по делу «Акнета» Ирину Лященко выписали из республиканского центра психического здоровья. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей

Уточняется, что в настоящий момент Ирина Лященко находится в ИВС ГУВД Бишкека. Первомайский районный суд Бишкека начал рассмотрение уголовного дела. Материалы по второму обвиняемому — учредителю подставной фирмы Евгению Боярскому выделены в отдельное производство. Он находится в розыске.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176322/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-главы Девятой службы ГКНБ
На правозащитницу Алену Хоменко подали в суд из-за публикации в Facebook
События в Кой-Таше. Канату Сагымбаеву предлагали бежать из страны, он отказался
Болят голова и поясница. Алмазбека Атамбаева не привезли в суд
В Тонском районе изнасиловали несовершеннолетнюю. Обвиняемого оправдали
Алмазбек Атамбаев будет находиться под стражей, пока дело не поступит в суд
В Узгене в муниципальную собственность вернули земельный участок
Освобождение Батукаева. Около Верховного суда собрались сторонники Атамбаева
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд не может рассмотреть дело без обвиняемых
Избиение шестилетнего ребенка. Суд не стал арестовывать отчима
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Контрабанда золота. ГКНБ не&nbsp;может найти Болота Суюмбаева Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева
Возвращение в&nbsp;школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в&nbsp;счет погашения ущерба Райымбек Матраимов продолжает перечислять деньги в счет погашения ущерба
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
11 декабря, пятница
09:48
Массовое отравление детей. Руководство и сотрудников школы оштрафовали Массовое отравление детей. Руководство и сотрудников шк...
09:42
Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
09:36
Санкции в отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление
09:32
На телефон доверия Минтруда и соцразвития за месяц позвонили 962 ребенка
09:18
Дело «Акнета». Одну из обвиняемых выписали из психиатрической клиники