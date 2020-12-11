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Общество

На телефон доверия Минтруда и соцразвития за месяц позвонили 962 ребенка

В ноябре на телефон доверия 111 обратились за консультацией и помощью 962 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития.

По ее данным, всего зарегистрировано 4 тысячи 966 обращений, по 3 тысячам 978 из них даны консультации и рекомендации, 553 абонентам оказана психологическая консультация по телефону, 435 обращений перенаправлены соответствующим территориальным подразделениям государственных органов, в чьи компетенции они входят.

«Из 4 тысяч 966 звонков от мужчин поступило — 1 тысяча 155, женщин — 3 тысячи 811, мальчиков — 284, девочек — 678», — отметили в ведомстве.

Больше всего поступило вопросов об оказании гуманитарной, финансовой и другой помощи (1 тысяча 238), воспитании, поведении, взаимоотношении детей и родителей, учеников и преподавателей (1 тысяча 132), об оказании социальной помощи (523). 247 обращений связаны с семейными отношениями и конфликтами, 260 обращений о жестоком обращении и насилии над детьми, 242 — о семейном насилии над женщинами.

Кроме того, в ноябре на горячую линию поступил 123 тысячи 601 ошибочный или ложный звонок (ошибка при наборе номера, обращения о подключении интернета и загрузки единиц сотовыми операторами, телефонное хулиганство, спрашивали о скорой помощи, милиции, пожарной службы другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176288/
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