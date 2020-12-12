В Бишкеке 12 декабря солнечно. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 4 минут.

Отключение газа, света, воды

10.00-16.00 — отрезки улиц Циолковского, Степной, Кривоносова, Осмонова, Адышева, переулок Мозырский.

У кого намечается той

Назирбек Борубаев

Родился 12 декабря 1952 года. Специальный представитель правительства по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина КР.

Санжар Муканбетов

Родился 12 декабря 1972 года. Министр экономики КР.

Сергей Шин

Родился 12 декабря 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от СДПК.

Дастан Дюшекеев

Родился 12 декабря 1987 года. Заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР.

Памятные даты

День национальной литературы Кыргызстана

Фото из интернета

День национальной литературы Кыргызстана отмечается в республике ежегодно 12 декабря начиная с 2011 года по решению правительства.

Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айтматова, родившегося 12 декабря 1928-го.

Решение о праздновании Дня национальной литературы Кыргызстана, как говорится в официальных документах, было принято в целях сохранения, развития и популяризации произведений кыргызской литературы.

Открыто первое среднее учебное заведение в Кыргызстане

Фото из интернета. Пишпекская мужская гимназия, 1920-е годы

12 декабря 1912 года в Пишпеке открыли мужскую гимназию — единственное в дореволюционном Кыргызстане среднее общеобразовательное учебное заведение. Открыта благодаря денежным пожертвованиям населения и субсидиям городского управления.

Учащиеся набирались в основном из привилегированных городских и байманапских семей. В 1915-м было 122 ученика, из них кыргызов — 13.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Чингиз Айтматов

Родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области.

Выдающийся кыргызский писатель внес огромный вклад в советскую литературу. Все произведения Чингиза Айтматова (в целом реалистические) полны мифологических и эпических мотивов, из-за чего его стиль называют «магическим соцреализмом». Писал на кыргызском и русском языках.

В 1952-м начал публиковать в периодической печати рассказы на кыргызском языке.

По окончании института в течение трех лет работал в НИИ скотоводства старшим зоотехником, одновременно продолжая писать и печатать рассказы.

В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958-м). В год окончания курсов вышла в свет повесть «Джамиля», принесшая Чингизу Айтматову известность.

По окончании Высших литературных курсов он работал журналистом во Фрунзе (с 1991 года — Бишкек), редактором журнала «Литературный Кыргызстан» и одновременно собкором газеты «Правда» по Киргизской ССР (1959-1965). Был членом КПСС с 1959-го. Избирался членом ЦК КП Киргизии.

В 1963 году издан сборник Чингиза Айтматова «Повести гор и степей», за который он удостоен Ленинской премии.

До 1965-го писал на кыргызском языке. Первая повесть, написанная на русском, — «Прощай, Гульсары!»

В 1968 году присвоено звание «Народный писатель Киргизской ССР», а в 1974-м избран действительным членом (академиком) Академии наук Киргизской ССР.

В 1980 году Чингиз Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день». Второй центральный роман «Плаха» написан в 1986-м.

В 1988-1990 годах был главным редактором журнала «Иностранная литература».

В 1990-1994 годах был послом СССР и России в Люксембурге. В 1994-2008 годах — послом КР в странах Бенилюкса, НАТО и Европейском союзе.

Слово «манкурт» из романа «И дольше века длится день» стало нарицательным.

Чингиз Айтматов являлся основателем международного движения «Иссык-Кульский форум», вице-президентом Академии творчества, попечителем фонда «Вечная память солдатам», президентом Ассамблеи народов Центральной Азии, академиком Академии российской словесности, членом Римского клуба, действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы и Всемирной академии наук и искусств.

По произведениям писателя снято свыше 20 фильмов. Первой картиной по Чингизу Айтматову стала кинолента «Перевал», снятая в 1961-м режиссером Алексеем Сахаровым.

Награжден 46 государственными наградами разных стран. Свою первую награду (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») получил в 17 лет.

Произведения писателя издавались в мире более 650 раз на 150 языках.

Умер Чингиз Айтматов 10 июня 2008 года в больнице Нюрнберга, где находился на лечении. Похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

Родилась биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивых к ржавчине пшениц. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии развернула исследования по углеводному обмену озимых и яровых пшениц.

Плодотворные научные исследования Бюбюля Осмоновна совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Она избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института

органической химии.

Умерла 26 августа 1966-го.

Умер поэт Алыкул Осмонов

12 декабря 1950 года во Фрунзе в возрасте 35 лет из-за болезни легких умер поэт, драматург, переводчик Алыкул Осмонов.

Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. Печатался с 1930 года. В 1933-м окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. До 1936 года работал в редакциях журнала «Чабуул», газеты «Ленинчил Жаш».

В 1935-м опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета».

Автор сборников «Звездная молодость», «Чолпонстан», «Любовь», «Новые песни». Много писал и переводил для детей.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели в переводе Алыкула Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевел произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова.

Алыкулу Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики.

Союзом писателей Кыргызстана учреждена литературная премия его имени. Премия Алыкула Осмонова — третья по значимости среди писателей после Ленинской премии и Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

В целях изучения жизни и творчества поэта в 1994 году создан республиканский общественно-литературный фонд.

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