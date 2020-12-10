В Бишкеке пройдет мультимедийная выставка Алтынай Осмоевой под названием «Куттуу боз уй — Благодатная юрта». Об этом сообщила руководитель проекта Зарема Колкомбаева.

По ее словам, открытие мероприятия состоится в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева 11 декабря в 14.00. Там же с 15.00 до 17.00 пройдет открытая дискуссия «Юрта как источник...», которая осветит вопросы сохранения и эволюции культурных традиций, развития современного искусства.

«Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представит ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы. Перфоманс и интерактивные инсталляции «Алачык», «Кут», «Бата» и другие приглашают зрителей к сотворчеству с автором, помогая понять взаимосвязь традиций и инноваций. Визуальный ряд выставки дополняют световые и звуковые инсталляции, фотографии и видео», — отметила Зарема Колкомбаева.