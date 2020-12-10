В Кыргызстане продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации

На сегодня в Кыргызстане действует режим чрезвычайной ситуации, веденный еще в марте. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, каждый день обстановка по заболевшим и выздоровевшим разная. В последние недели наблюдается волнообразная ситуация по COVID-19 — новые случаи колеблются в районе 300-400, выздоровлений — больше.

«Эпидемиологическая ситуация непростая, напряженная. Правительство принимает все меры, чтобы не допустить увеличения заражения», — заключил Артем Новиков.

Напомним, что режим ЧС введен в Кыргызстане 21 марта правительством с формулировкой, что он продолжает действовать до специального решения кабмина.