Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и вечер памяти

Выставки, ярмарки
12-13 декабря. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
12-13 декабря. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»
Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.
Посетить выставку можно по ссылке.
2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»
Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.
Кафе Chicken Star, 11.00-24.00.
10-20 декабря. «Рождественская выставка 2020. 20 лет спустя»
Традиция рождественских выставок зародилась в архитектурной студии MUSEUM еще в конце 1980-х годах. Последняя «рождественская» случилась во второй половине 1990-х. На выставке, спустя 20 лет, представлены работы художников и архитекторов трех поколений.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 17.30 (открытие).
11-25 декабря. Выставка «Куттуу боз-үй. Юрта благодатная. The Blessing Yurt»
Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представляет ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
11-29 декабря. Предновогодние ярмарки
Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее здесь и здесь.
Аллея возле памятника Курманджан Датки, парк «Ынтымак», 12.00-18.00.
Концерты, выступления
12 декабря. Концерт арт-проекта «Пингвины»
Проект начал свою работу в марте 2016 года серией домашних квартирников — домашних концертов, где отрабатывался авторский альбом «Негатив/Позитив». С мая 2018-го «Пингвины» вышли на улицы Бишкека и стали одним из наиболее успешных уличных проектов нашего города.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
12 декабря. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
12 декабря. Вечер памяти Чингиза Айтматова
Галина Кетова и Толгонай Осмоналиева предcтавят зрителям музыкальный спектакль «Почему не остаются следы». Регистрация по телефону 0755161600.
«Венская кофейня», 18.00.
13 декабря. Концерт, посвященный 100-летию народного артиста КР Кыдырбека Чодронова
На сцену выйдут заслуженные артисты КР Гульнур Ниязбаева, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев, Тилек Найманбаев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Орозбек Бакытов, Бакыт Алмабеков и другие.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
Акции, семинары, мастер-классы
12, 13 декабря. Мастер-классы по живописи
Мастер-классы по живописи проведут художники Кадыр Беков, Юлдаш Нурматов и
Зульфия Акимова. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 12.00, 13.00, 16.00.
12, 13 декабря. Новогодние мастер-классы
Вы создадите елочную игрушку и браслет с Аидой Бекетаевой или распишите шар с Маргаритой Ханафеевой.
«Галерея М», 10.30.
Для детей
13 декабря. Мастер-класс «Новогодний фонарь»
Дети под руководством Маргариты Ханафеевой создадут свою новогоднюю картину.
«Галерея М», 13.00.
13 декабря. Мастер-класс «Пингвины»
Детишки сделают пингвина из подручных материалов. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028.
Cave Coffee, 12.00.
13 декабря. Спектакль «Солнечный Зайчик»
Спектакль рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир. Подробнее
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.