Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и вечер памяти

Выставки, ярмарки

12-13 декабря. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

12-13 декабря . Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 31 декабря. Онлайн-выставка «Верю великой будущности России»

Выставка о жизненном и творческом пути литературного критика Виссариона Белинского (1811-1848). Представлено более 30 графических работ народного художника России Бориса Лебедева. Выставка спроектирована Московским государственным университетом технологий и управления имени Кирилла Разумовского.

Посетить выставку можно по ссылке.

2 декабря — 4 января. Фотовыставка «Не дальние дали»

Выставка Дениса Польшикова в стиле репортажной фотографии объединяет в себе несколько жанров. Представлено около 70 работ.

Кафе Chicken Star, 11.00-24.00.

1 0-20 декабря. «Рождественская выставка 2020. 20 лет спустя»

Традиция рождественских выставок зародилась в архитектурной студии MUSEUM еще в конце 1980-х годах. Последняя «рождественская» случилась во второй половине 1990-х. На выставке, спустя 20 лет, представлены работы художников и архитекторов трех поколений.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 17.30 (открытие).

11-25 декабря. Выставка «Куттуу боз-үй. Юрта благодатная. The Blessing Yurt»

Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представляет ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

11-29 декабря. Предновогодние ярмарки

Вы сможете приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей. Предусмотрена и концертная программа. Подробнее здесь и здесь.

Аллея возле памятника Курманджан Датки, парк «Ынтымак», 12.00-18.00.

Концерты, выступления

12 декабря. Концерт арт-проекта «Пингвины»

Проект начал свою работу в марте 2016 года серией домашних квартирников — домашних концертов, где отрабатывался авторский альбом «Негатив/Позитив». С мая 2018-го «Пингвины» вышли на улицы Бишкека и стали одним из наиболее успешных уличных проектов нашего города.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

12 декабря . «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

12 декабря. Вечер памяти Чингиза Айтматова

Галина Кетова и Толгонай Осмоналиева предcтавят зрителям музыкальный спектакль «Почему не остаются следы». Регистрация по телефону 0755161600.

«Венская кофейня», 18.00.

13 декабря. Концерт, посвященный 100-летию народного артиста КР Кыдырбека Чодронова

На сцену выйдут заслуженные артисты КР Гульнур Ниязбаева, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев, Тилек Найманбаев, лауреаты международных конкурсов Глеб Ким, Орозбек Бакытов, Бакыт Алмабеков и другие.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Акции, семинары, мастер-классы

12, 13 декабря. Мастер-классы по живописи

Мастер-классы по живописи проведут художники Кадыр Беков, Юлдаш Нурматов и

Зульфия Акимова. В стоимость включены материалы и кофе-брейк. Регистрация по телефону 0550551293. «Галерея М», 12.00, 13.00, 16.00. 12, 13 декабря. Новогодние мастер-классы Вы создадите елочную игрушку и браслет с Аидой Бекетаевой или распишите шар с Маргаритой Ханафеевой. «Галерея М», 10.30.

Для детей 13 декабря. Мастер-класс «Новогодний фонарь» Дети под руководством Маргариты Ханафеевой создадут свою новогоднюю картину.

«Галерея М», 13.00.

13 декабря. Мастер-класс «Пингвины»

Детишки сделают пингвина из подручных материалов. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.

13 декабря. С пектакль «Солнечный Зайчик»

Спектакль рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир. Подробнее

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.