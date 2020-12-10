11 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тууга, Сатыбалдиева, Огонбаева, Кайынды, Мин-Булак, Чуй, Путейская);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Койбагарова, Киевской, Шопокова, Салиевой;
- 9.00-12.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева, Кок-Жар), «Колмо» (улица Максат), «Калыс-Ордо»;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Бата, Ак-Чолмок, Бекбекей, Омуракунова, Арабаева, Жетиген);
- 9.30-12.00 — отрезки улиц Чокморова, Тимирязева, Манасчи, Сагынбая, Ганди;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Айылчиева, Он-Арча);
- 10.00-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 16/1, 17/2, 19, школа № 73;
- 13.00-17.00 — улица Лумумбы.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-12.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3);
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улица Мичурина, 301), Прохладное (улица Западная), Кой-Таш (улицы Проектируемая, Новая), Озерное (улицы Зеленая, Молодежная. Фрунзе), Маркса (улицы Фабричная, Октябрьская, Куйбышева, Калинина, Гоголя, 22-го Партсъезда);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Пионерская, Переулочная), Сокулук (улицы Первомайская, Ынтымак, Восточная), Романовка (улицы МТФ, Восточная), Арал (улица Картамбаева), Новопавловка (улица Лавровых, жилмассив «Ак-Ордо», 118-167, 193-359), Восточное (улицы Дагестанская, Школьная, Дружбы, Тимирязева), Джаны-Джер (улицы Маркса, Восточная, Бугорная), поселок Восточный (улицы Акушинская, Манас, Школьная, Дружбы);
- 8.30-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Новопавловка (улицы Советская, Фрунзе, Пограничная, Деповская);
- 9.00-13.00 — село Сокулук (улицы Советская, Кайназаровой), город Шопоков (улица Проектируемая);
- 12.00-17.00 — город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Новоаларчинская, Первомайская, Новая, Некрасова, Западная, Железнодорожная, Кирова, Токтогула, Фрунзе, Футбольная), село Сокулук (улицы Железнодорожная, 8 Марта, Кирова, Ленинградская);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 23), Беловодское (улица Крупской), Крупское (улица Заводская), Моловодное (улица Сатиева);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Сары-Булак (улица Кожомбердиева), город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 11, 12), Джон-Арык (улица Жайыл);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ровное, Эркин-Сай (улица Кангелдиева);
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева), Дмитриевка (улицы Садовая, Комарова);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улица Школьная, 32-64, 57-77);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Боролдой (улица Ленина).