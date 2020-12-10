11 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тууга, Сатыбалдиева, Огонбаева, Кайынды, Мин-Булак, Чуй, Путейская);

9.00-17.00 — отрезки улиц Койбагарова, Киевской, Шопокова, Салиевой;

9.00-12.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева, Кок-Жар), «Колмо» (улица Максат), «Калыс-Ордо»;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Бата, Ак-Чолмок, Бекбекей, Омуракунова, Арабаева, Жетиген);

9.30-12.00 — отрезки улиц Чокморова, Тимирязева, Манасчи, Сагынбая, Ганди;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Коо, Айылчиева, Он-Арча);

10.00-14.00 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 16/1, 17/2, 19, школа № 73;

13.00-17.00 — улица Лумумбы.