COVID-19. Кол-центр 118 в Бишкеке изменил график работы

Кол-центр 118 изменил график работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, для оптимизации работы горячей линии и быстрого реагирования на обращения горожан кол-центр вернули в городское управление здравоохранения.

Теперь горожан будут консультировать 12 специалистов (6 линий) в две смены с 8.00 до 24.00. Операторами являются обученные высококвалифицированные медицинские специалисты ЦСМ.

«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.