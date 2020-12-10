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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Кол-центр 118 в Бишкеке изменил график работы

Кол-центр 118 изменил график работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, для оптимизации работы горячей линии и быстрого реагирования на обращения горожан кол-центр вернули в городское управление здравоохранения.

Теперь горожан будут консультировать 12 специалистов (6 линий) в  две смены с 8.00 до 24.00. Операторами являются обученные высококвалифицированные медицинские специалисты ЦСМ.

«Если вдруг вы чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь», — отметили в мэрии.

Телефоны доверия ЦСМ:

Городское управление здравоохранения мэрии Бишкека: 0312318767.

ОЦСМ Ленинского района: 0990888030, 0312644542;

  • ЦСМ № 2: 0990888028, 0312210357;
  • ЦСМ № 11: 0990888029, 0312311060;
  • ЦСМ № 12: 0990888031, 0312211732;
  • ЦСМ № 13: 0990888032, 0312657388;
  • ЦСМ № 17: 0990888033, 0312551106.

ОЦСМ Октябрьского района: 0990888036, 0312570291;

  • ЦСМ № 15: 0990888015, 0312426962;
  • ЦСМ № 18: 0990888035, 0312568233;
  • ЦСМ № 19: 0990888019, 0312571367.

ОЦСМ Первомайского района: 0990888071, 0312325232;

  • ЦСМ № 7: 0990888072, 0312662044;
  • ЦСМ № 14: 0990888073, 0312678274;
  • ЦСМ № 16: 0990888074, 0312541309.

ОЦСМ Свердловского района: 0701103002, 0312635123;

  • ЦСМ № 4: 0701103001, 0312434007;
  • ЦСМ № 8: 0701103003, 0312433907;
  • ЦСМ № 9: 0701103004, 0312368830;
  • ЦСМ № 10: 0701103007, 0312387814.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176198/
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