Не прошли техосмотр. В Кадамджае штрафуют водителей общественного транспорта

В Кадамджайском районе штрафуют водителей общественного транспорта за нарушение правил эксплуатации авто. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, для предотвращения несчастных случаев на дорогах с участием маршруток и такси проводятся рейды и информационная кампания. В результате водителей трех пассажирских бусиков оштрафовали по статье 121 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» Кодекса о нарушениях КР за управление автомобилями, не прошедшими обязательный технический осмотр.

Сотрудники службы безопасности дорожного движения также устанавливают дорожные знаки на опасных участках автодорог.