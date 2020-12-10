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Общество

Не прошли техосмотр. В Кадамджае штрафуют водителей общественного транспорта

В Кадамджайском районе штрафуют водителей общественного транспорта за нарушение правил эксплуатации авто. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По ее данным, для предотвращения несчастных случаев на дорогах с участием маршруток и такси проводятся рейды и информационная кампания. В результате водителей трех пассажирских бусиков оштрафовали по статье 121 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» Кодекса о нарушениях КР за управление автомобилями, не прошедшими обязательный технический осмотр.

Сотрудники службы безопасности дорожного движения также устанавливают дорожные знаки на опасных участках автодорог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176195/
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